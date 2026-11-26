Экономическая активность в Аргентине в третьем квартале сократилась на 1,8% после падения на 1% во втором квартале. Такие данные индикатора экономической активности EMAE указывают на техническую рецессию, сообщает Euronews со ссылкой на Национальный институт статистики и переписей Аргентины.

В сентябре показатель вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, однако оставался на 1,2% ниже уровня сентября 2025 года. Окончательные данные по валовому внутреннему продукту, которые позволят официально оценить динамику экономики, должны быть опубликованы 16 декабря. Правительство президента Хавьера Милея призвало не спешить с окончательными выводами, тогда как экономисты считают два квартала сокращения признаком технической рецессии.

Слабый внутренний спрос

Спад связывают прежде всего со слабым внутренним спросом. Добыча углеводородов и полезных ископаемых в сентябре выросла на 11,1% в годовом выражении, однако этого не хватило, чтобы компенсировать ухудшение в других отраслях. Рыболовство сократилось на 48,6%, сельское хозяйство — на 2%, а обрабатывающая промышленность — на 1,8%.

Потребление также ослабло из-за снижения покупательной способности и дорогих кредитов. Ставки по личным займам составляют около 64% годовых, а приблизительно 6 млн человек не выполняют обязательства по долгам.

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Инфляция, зарплаты и занятость

Хотя годовая инфляция существенно снизилась по сравнению с 211% в 2023 году, прогноз среднего роста цен на 2026 год ухудшился с 22,4% до 31%. Месячная инфляция в октябре составила 2,2% после 1,9% в сентябре.

По оценке консалтинговой компании LCG, официально зарегистрированные зарплаты к сентябрю выросли на 2,5% в реальном выражении по сравнению с декабрём предыдущего года, однако всё ещё уступали уровню ноября 2023 года. В государственном секторе накопленное снижение составило 15,4%. Безработица во втором квартале 2026 года достигла 7,9% — самого высокого уровня с начала президентства Милея. По официальным данным, страна потеряла более 300 тыс. рабочих мест в частном секторе и около 70 тыс. — в государственном, а приблизительно 30 тыс. компаний прекратили работу.

LCG ожидает, что ВВП Аргентины в 2026 году вырастет не более чем на 0,7%, тогда как правительство ставило цель в 3%. На 2027 год правительство прогнозирует рост на 4%, а оценка LCG составляет около 1,5%.

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