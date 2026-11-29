Валовой внутренний продукт Франции в третьем квартале 2026 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. На показатель повлияли снижение экспорта и валового накопления основного капитала, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на данные Национального института статистики и экономических исследований Франции.

Оценку ВВП пересмотрели в сторону понижения

Оценка сокращения французской экономики была пересмотрена в сторону понижения на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой. Во втором квартале экономика страны не демонстрировала роста.

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Экспорт и инвестиции снизились

В июле—сентябре экспорт Франции сократился на 1,6% после роста на 2,9% в предыдущем квартале. В то же время импорт вырос на 0,1%, а чистая внешняя торговля снизила ВВП на 0,6 процентного пункта.

Валовое накопление основного капитала сократилось на 0,9% из-за более слабых расходов на строительство и промышленные товары. Рост потребления домохозяйств на 0,3% и положительный вклад изменения запасов на 0,3 процентного пункта не компенсировали спад. Покупательная способность домохозяйств в расчете на единицу потребления выросла на 0,2%.

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