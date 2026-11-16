По данным CNBC, ВВП Японии в третьем квартале неожиданно сократился на 0,1% в пересчете на годовой темп по сравнению с предыдущим кварталом. Это стало первым сокращением японской экономики за год.

Результат оказался хуже прогноза

В предыдущем квартале экономика Японии выросла на 1,4%. Опрос Reuters предполагал рост ВВП на 0,3% в третьем квартале. Таким образом, фактический результат оказался слабее ожиданий, приведенных агентством.

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Давление на потребление

CNBC связал сокращение экономики с завершением действия энергетических субсидий, которое оказывало давление на потребление. По данным издания, субсидии для домохозяйств прекратили действовать в сентябре, из-за чего потребители столкнулись с более высокими ценами на энергию. Рост расходов на энергию стал одним из факторов, повлиявших на потребительский спрос.

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