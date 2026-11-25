Экономика США в третьем квартале выросла на 4,3% в пересчете на годовой темп, сообщило Бюро экономического анализа США. Вторая оценка показателя на 0,9 процентного пункта выше первоначальной оценки в 3,4%, сообщает Anadolu Agency.

Пересмотр оценки ВВП

Пересмотр показателя преимущественно объясняется более высокими оценками инвестиций и потребительских расходов. В июле—сентябре инвестиции, потребительские расходы и государственные расходы способствовали росту ВВП, тогда как экспорт сократился, а импорт вырос. Поскольку импорт вычитается при расчете валового внутреннего продукта, его увеличение сдерживало общий показатель.

Во втором квартале экономика США выросла на 2,2% в пересчете на годовой темп. Наибольший вклад в ускорение в третьем квартале внесли более быстрый рост инвестиций и восстановление государственных расходов. Сокращение экспорта частично нивелировало этот результат, а импорт рос быстрее, чем в предыдущем квартале.

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Внутренний спрос и прибыли

Реальный объем конечных продаж частным внутренним покупателям, объединяющий потребительские расходы и частные фиксированные инвестиции, вырос на 5,8% в пересчете на годовой темп. Предыдущая оценка предполагала его рост на 4,9%.

Реальный валовой внутренний доход увеличился на 4,4% после пересмотренного показателя в 2,3% во втором квартале. Прибыли корпораций от текущего производства выросли на 206 млрд долларов после увеличения на 384 млрд долларов кварталом ранее. Индекс цен валовых внутренних покупок повысился на 2,7%, а его предыдущую оценку снизили с 3%. Индекс цен расходов на личное потребление вырос на 2,1%, а базовый индекс PCE без учета продовольствия и энергии — на 2,5%.

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