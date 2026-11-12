Экономика Великобритании в третьем квартале выросла на 0,7%, несмотря на высокие цены на нефть и газ. Такой результат соответствовал ожиданиям аналитиков, а устойчивость продемонстрировали как потребители, так и бизнес, сообщает The Guardian.

Динамика в сентябре

По данным Управления национальной статистики Великобритании, в сентябре валовой внутренний продукт страны вырос на 0,2% в месячном выражении. Экономисты ожидали нулевой динамики. В то же время статистическое ведомство пересмотрело оценку роста за август: вместо 0,1% теперь зафиксирована нулевая динамика.

Влияние энергоносителей

Управление национальной статистики отметило, что скачок цен на бензин, дизельное топливо и природный газ после нового обострения конфликта на Ближнем Востоке ограничивал темпы экономического роста в июле—сентябре. В сентябре цена нефти превысила 100 долларов за баррель и держалась выше этого уровня до начала ноября, хотя в последние дни снизилась.

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Цены на природный газ были примерно втрое выше уровня февраля, до атаки США и Израиля на Иран. Рост стоимости топлива подтолкнул инфляцию: цена бензина в Великобритании превысила 1,70 фунта стерлингов за литр, а средняя цена дизельного топлива приблизилась к 2 фунтам.

На прошлой неделе Банк Англии повысил процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 4%, пытаясь сдержать инфляционное давление. Управление бюджетной ответственности во время ноябрьского представления бюджета прогнозировало рост британской экономики на 1,2% в этом году.

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