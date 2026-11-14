В Великобритании главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что центральному банку, вероятно, придется вновь повысить процентную ставку в следующем месяце и в начале 2027 года, чтобы сдержать инфляцию. Ранее в этом месяце регулятор повысил ставку с 3,75% до 4%.

Как сообщает The Guardian, Пилл считает последнее решение важным шагом для корректировки денежно-кредитной политики, однако подчеркнул, что этого может быть недостаточно. По его словам, Банк Англии будет делать необходимое, чтобы со временем вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

Ожидания относительно инфляции

Пилл предположил, что весной следующего года инфляция в Великобритании может достичь 5%. Он связал этот риск с высокими ценами на нефть и газ на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. По его мнению, это может побудить работников государственного и частного секторов требовать значительного повышения зарплат, что способно дольше удерживать инфляцию на высоком уровне.

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Главный экономист также выразил обеспокоенность так называемыми вторичными инфляционными эффектами — когда рост издержек и зарплат усиливает дальнейшее повышение цен. Он добавил, что, по его мнению, центральный банк слишком долго медлил с реакцией на инфляционные риски.

Влияние на заемщиков

Новые повышения ставки могут означать существенный рост выплат по ипотеке для примерно 2,3 млн владельцев жилья, которым в следующем году потребуется переоформить кредиты. Финансовые рынки ожидают, что в 2027 году ставка в Великобритании может приблизиться к 5%.

В то же время аналитики указывают на риски для производственного сектора и строительной отрасли, которая сокращалась в течение значительной части года. Домохозяйства также могут сократить расходы на фоне ожидаемого повышения предельной цены на энергию почти до 2 тыс. фунтов стерлингов для типичного домохозяйства и среднего роста муниципального налога почти на 5%.

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