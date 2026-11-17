Пять организаций обратились в ООН с просьбой пересмотреть статус ФИФА как подписантки Рамочной программы ООН «Спорт ради климатических действий». Авторы жалобы заявляют, что руководящий орган мирового футбола не демонстрирует достаточной искренности в выполнении климатических обязательств из-за расширения международных турниров и коммерческого партнерства с нефтяной компанией Aramco, сообщает The Guardian.

Обязательства по выбросам

ФИФА является подписанткой инициативы ООН, участники которой должны к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 50% и сотрудничать с ключевыми заинтересованными сторонами для совместных климатических действий. Правила рамочной программы предусматривают возможность лишить организацию статуса подписанта, если возникают сомнения в искренности ее участия или способности участвовать в программе.

Жалобу руководству Рамочной конвенции ООН об изменении климата подали New Weather Institute, New Weather Institute Sweden, Fossil Free Football, Scientists for Global Responsibility и FairSquare. Они считают, что действия ФИФА противоречат ее заявлениям о климатической ответственности.

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Претензии к турнирам и Aramco

Авторы обращения указывают на увеличение масштаба мужского чемпионата мира: число матчей выросло с 64 в 2022 году до 104 этим летом, а игры проходили в 16 городах трех стран. По мнению организаций, это делает турнир самым загрязняющим чемпионатом мира в истории. Они также отметили, что чемпионат мира 2030 года запланирован в шести странах на трех континентах, а число участников потенциально может увеличиться до 64 сборных.

В 2021 году ФИФА представила климатическую стратегию, согласно которой обязалась вдвое сократить выбросы к 2030 году и достичь нулевого уровня чистых выбросов к 2040 году. В то же время заявители утверждают, что документ не объясняет, каким именно образом будут достигнуты эти цели, а расширение главных турниров скорее свидетельствует об увеличении климатического следа.

Отдельной претензией стало многолетнее партнерство ФИФА с саудовским энергетическим гигантом Aramco, который является одним из главных глобальных партнеров организации. Организации заявляют, что реклама Aramco будет повсеместной во время следующего женского чемпионата мира. ФИФА и Рамочную конвенцию ООН об изменении климата попросили прокомментировать жалобу, а Aramco отказалась от комментариев.

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