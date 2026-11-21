В Финляндии исследователи выявили связь между большим временем перед экраном в свободное время и различиями в объёме серого вещества мозга у подростков. Участники, которые чаще пользовались экранами и цифровыми устройствами, имели меньший объём серого вещества в медиальной височной области, связанной с памятью и обучением, сообщает News-Medical.

Результаты МРТ-исследования

В то же время большее экранное время ассоциировалось с большим объёмом серого вещества в отдельных участках коры лобной доли, задействованных в планировании движений, внимании, рабочей памяти и принятии решений. Также оно было связано с большим объёмом серого вещества в затылочной области мозга, которая участвует в обработке зрительной информации.

Докторантка Института биомедицины Университета Восточной Финляндии Ханнамари Ског отметила, что больший объём серого вещества в этих зонах может быть связан с приложениями и играми, требующими внимания, моторного планирования и зрительной обработки информации. По её словам, при нормальном развитии мозга в подростковом возрасте объём серого вещества уменьшается, а эффективность работы мозга повышается. Поэтому выявленная связь также может отражать задержку развития мозга.

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Физическая активность и физическая форма

Более высокий уровень общей физической активности был связан с большим объёмом серого вещества в правой затылочной области. Лучшая физическая форма ассоциировалась с большим объёмом теменной доли, которая участвует во внимании, обработке сенсорной информации и восприятии окружающей среды. В то же время она была связана с меньшими объёмами гиппокампа и задней поясной извилины, которые задействованы в процессах памяти, обучения, внимания и внутренней обработки информации.

В поперечном исследовании приняли участие 44 здоровых молодых человека в возрасте от 16 до 19 лет: 25 девушек и 19 юношей. Данные собирали в 2018–2019 годах в рамках исследования PANIC Университета Восточной Финляндии и исследования FitBrain Университетской больницы Куопио. Объём серого вещества измеряли с помощью магнитно-резонансной томографии, данные об экранном времени и физической активности собирали по анкетам. Физическую форму оценивали по результатам 50-метрового челночного бега и прыжка в длину с места. Результаты опубликовали в журнале NeuroImage: Reports.

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