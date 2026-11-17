Финские исследователи обнаружили, что большее экранное время на протяжении детства было связано с лучшими показателями когнитивной обработки информации в подростковом возрасте. О результатах восьмилетнего наблюдения за детьми в Финляндии сообщает ScienceDaily.

В исследовании приняли участие 260 детей: 124 девочки и 136 мальчиков. На момент оценки в подростковом возрасте их средний возраст составлял 15,8 года. Ученые анализировали связь между физической активностью, сидячим поведением, использованием экранов и результатами тестов на обучение, внимание и рабочую память.

Важны не только время, но и занятия

Когнитивная обработка информации включает способность воспринимать данные, поддерживать внимание, запоминать детали, учиться и решать задачи. Исследователи предполагают, что особое значение может иметь то, чем именно ребенок занимается с помощью цифровых устройств. Образовательные занятия, творчество, стратегические игры и задания на решение проблем могут требовать разного уровня умственной вовлеченности.

Авторы не призывают полностью отказываться от экранов, а подчеркивают необходимость сочетать цифровые занятия, стимулирующие активное мышление, с физической активностью.

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Различия между девочками и мальчиками

У девочек большее количество времени, затраченного на легкую физическую активность с детства, связывали с лучшей рабочей памятью в подростковом возрасте. У мальчиков лучшие показатели рабочей памяти были связаны с большим участием в организованной физической активности, в частности спорте или структурированных тренировках.

В то же время датчики движения и сердечного ритма не выявили связи между общим уровнем физической активности или временем сидячего поведения и когнитивными показателями. Авторы отмечают, что сенсоры фиксируют движение, но не определяют, учится ли человек в это время, решает сложную задачу, участвует в организованной деятельности или отдыхает.

Результаты демонстрируют статистические связи, а не причинно-следственный эффект. Исследователи отметили, что для установления причин необходимы дополнительные интервенционные исследования. Работа опубликована в журнале Pediatric Exercise Science.

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