В Австралии бывшая партнёрша писателя Крейга Силви Клэр Тестони впервые публично прокомментировала его осуждение по делу о материалах с эксплуатацией детей. Она назвала его действия большим предательством и заявила, что она и трое их маленьких детей стали вторичными жертвами, согласно ABC News Australia.

Заявление Тестони

Тестони опубликовала онлайн-заявление после того, как Силви был осуждён. Она сообщила, что рассталась с ним после 13 лет отношений, как только узнала о его преступлениях.

По словам Тестони, она знала, что Силви переживал стресс и имел проблемы с психическим здоровьем, однако не понимала, что на самом деле происходило. Она также выразила сочувствие пострадавшим детям, изображённым в материалах, которые распространял Силви, и сказала, что стремится обеспечить своим дочерям безопасность и любовь.

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Приговор и последствия для семьи

На этой неделе Силви был приговорён к семи месяцам лишения свободы за хранение и распространение изображений и видео с эксплуатацией детей. При вынесении приговора судья Хейли Корманн назвала материалы, которыми он владел, а также его переписку о них отвратительными и унизительными.

Тестони назвала этот год самым тяжёлым в своей жизни. Она рассказала, что после расставания одна воспитывает троих детей младше четырёх лет и пытается восстановить жизнь и отношения с друзьями. По её словам, отдельной сложностью остаётся вопрос о том, какую роль Силви будет и дальше играть в жизни детей.

Она также заявила, что в течение последних шести лет всё больше отдалялась от Силви. По её мнению, он перестал интересоваться её работой, не поддержал продолжение её обучения в докторантуре после рождения первого ребёнка и отдавал приоритет собственной более успешной писательской карьере.

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