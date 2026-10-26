В Австралии бывший полицейский Бо Ламарре-Кондон во время записанного разговора с другом заявил, что тот неправильно услышал или истолковал детали его предполагаемого признания в стрельбе по двум людям. Как сообщает ABC News, запись визита друга к находившемуся под стражей обвиняемому, состоявшегося в декабре 2025 года, воспроизвели присяжным в Верховном суде.

Ламарре-Кондон не признал вину по двум обвинениям в убийстве Джесси Бэрда и его бойфренда Люка Дэвиса в феврале 2024 года. По версии обвинения, он застрелил пару из служебного пистолета в доме Бэрда в районе Паддингтон. Защита заявляет, что мужчина действовал в пределах самообороны, и указывала на две отдельные стычки с мужчинами с участием пистолета.

Спор относительно показаний

Друг обвиняемого, имя которого не раскрывается по судебному запрету, на прошлой неделе свидетельствовал, что Ламарре-Кондон пришел к нему на работу в день предполагаемой стрельбы. По словам свидетеля, обвиняемый сказал, что убил людей из своего оружия, а также заявил, что не намеревался стрелять во второго человека, однако не мог оставить свидетеля.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В декабрьском разговоре Ламарре-Кондон отрицал такое изложение и настаивал, что друг мог неправильно расслышать сказанное или ошибочно его истолковать. Свидетель ответил, что именно так все и было сказано. В суде он объяснил, что все больше раздражался, поскольку обвиняемый пытался изменить его слова и убедить, что его показания неточны.

Сумка для серфборда и поездка на Бали

Суд также услышал, что за два дня до предполагаемых убийств Ламарре-Кондон вместе с другом покупал в Миранде сумку для серфборда. По показаниям друга, обвиняемый сказал, что хочет забрать свою доску у Бэрда, и попросил его встать рядом с сумкой, чтобы измерить ее.

Тела Бэрда и Дэвиса нашли через восемь дней после предполагаемого убийства в сумках для серфбордов возле объекта недвижимости в сельской местности Бунгония, к югу от Сиднея. Свидетель также заявил, что в конце 2024 года во время совместной поездки на Бали Ламарре-Кондон не занимался серфингом и хотел купить глушитель для оружия. В записи декабрьского разговора обвиняемый заявлял, что установить глушитель на служебное огнестрельное оружие невозможно.

Читай нас в