В Южной Австралии бывшего полицейского Мэтью Томсона на следующей неделе освободят условно-досрочно после заключения за несколько нападений на его бывшую жену Стеллу Магнисалис. Совет штата по условно-досрочному освобождению подтвердил, что после выхода из тюрьмы Томсон будет находиться под электронным мониторингом.

Как сообщает ABC News Australia, Томсон провел за решеткой чуть более года. В прошлом году его приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы после признания вины в нескольких нападениях на Магнисалис, совершенных в 2013–2018 годах. Суд также установил 12-месячный период без права на условно-досрочное освобождение, поэтому он мог подать соответствующее заявление с июня.

Потерпевшая узнала о дате из СМИ

Магнисалис заявила, что Департамент исправительных служб сообщил ей лишь о неизбежном освобождении бывшего мужа, но не назвал конкретную дату. По ее словам, информация о выходе Томсона на свободу на следующей неделе стала для нее неожиданностью, поскольку она узнала об этом из сообщений СМИ.

Женщина сказала, что опасается за свою жизнь и рассматривает варианты обеспечения безопасности семьи, в том числе возможность уехать из штата, за границу или поселиться у родственников. Она также заявила, что полиция Южной Австралии не была последовательна в информировании ее о ситуации.

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Позиции полиции и служб

Полиция Южной Австралии отметила, что информирование о результатах рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении и организация освобождения относятся к ответственности Департамента исправительных служб. В полиции добавили, что их не проинформировали об успешном результате заявления Томсона.

В Департаменте исправительных служб заявили, что его подразделение по делам потерпевших соблюло надлежащую процедуру. Там пояснили, что решение о дате освобождения и раскрытии этой информации принимает независимый от правительства Совет по условно-досрочному освобождению. Совет сообщил, что Томсон завершил все необходимые программы в тюрьме и, по его мнению, не представляет риска для общества.

Министр полиции Майкл Браун заявил, что проверит, была ли в этом деле соблюдена надлежащая процедура. При этом он поддержал независимое решение совета об условно-досрочном освобождении и применении электронного мониторинга.

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