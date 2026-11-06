В Малайзии бывший премьер-министр Наджиб Разак 6 ноября покинул тюрьму Каджанг, чтобы отбывать оставшуюся часть наказания под домашним арестом. Это стало возможным после уплаты штрафа в размере 50 млн малайзийских ринггитов, что было условием королевского помилования.

Как сообщает Channel NewsAsia, партия Объединенная малайская национальная организация заявила, что штраф утром был уплачен в Высокий суд Куала-Лумпура. Средства собрали в ходе кампании публичных пожертвований, которая достигла необходимой суммы.

Выезд из тюрьмы

Журналист AFP видел, как автомобиль с 73-летним Разаком выехал с территории тюрьмы Каджанг в сопровождении колонны машин. Дорогу к его резиденции в Куала-Лумпуре перекрыли полицейской лентой и дорожными конусами. Поблизости дежурили патрульные автомобили и мобильные полицейские фургоны, также правоохранители установили две палатки для контроля толпы.

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Дело SRC International

Разак занимал должность премьер-министра Малайзии с 2009 по 2018 год и находился в тюрьме с 2022 года. Его приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 210 млн ринггитов по семи обвинениям, связанным с 42 млн ринггитов компании SRC International — бывшей дочерней структуры государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad. Он отрицал неправомерные действия.

В 2024 году Совет Малайзии по вопросам помилования сократил срок наказания Разака вдвое — до шести лет — и уменьшил штраф до 50 млн ринггитов. В сентябре король Малайзии султан Ибрагим Султан Искандар предоставил Разаку условное помилование, которое позволило ему отбывать оставшуюся часть срока дома до ожидаемого освобождения в августе 2028 года при условии уплаты штрафа.

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