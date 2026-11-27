Бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, находящаяся в Индии после бегства из страны в августе 2024 года, планирует вернуться 16 декабря — в День победы Бангладеш в войне за независимость 1971 года. По словам ее представителя, правительство в Дакке заявило, что политик будет немедленно арестована в случае возвращения, а смертный приговор будет приведен в исполнение, сообщает BBC News.

79-летняя Хасина была заочно приговорена к смертной казни за преступления против человечности в связи с ее ролью в подавлении восстания, завершившего ее 15-летнее правление. Судебный процесс в ее отсутствие вызвал вопросы о соблюдении надлежащей правовой процедуры. По данным ООН, во время восстания силовики могли убить до 1400 человек. Партия Хасины «Авами лиг» запрещена в Бангладеш.

Возможные маршруты возвращения

Помощник Хасины Абу Обайда Арин заявил, что она хочет, чтобы правительство Бангладеш организовало для нее рейс из Дели. Если этого не произойдет, Хасина, по его словам, может воспользоваться коммерческим рейсом или пересечь сухопутную границу. Арин утверждает, что сторонники политика определили девять возможных пунктов пересечения индийско-бангладешской границы протяженностью 4096 километров.

Государственный министр иностранных дел Бангладеш Хумаюн Кабир заявил, что Хасину могут доставить в страну только в наручниках. Министерство иностранных дел Индии сообщило, что запрос Дакки о ее экстрадиции рассматривается в соответствии с установленной процедурой, а добровольное возвращение является отдельным вопросом.

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Напряженность в Бангладеш и отношениях с Индией

Арин заявил, что за последние 18 месяцев Хасина провела более 300 интерактивных аудиоразговоров в Telegram с партийными лидерами и активистами во всех 64 районах и 300 избирательных округах страны. Он также утверждает, что «Авами лиг» способна мобилизовать до пяти миллионов сторонников вдоль маршрута от границы до Дакки. В то же время партия запрещена, а часть ее руководителей находится за границей, в тюрьме или скрывается.

По данным проекта мониторинга конфликтов Acled, к 23 ноября сторонники партии провели 40 демонстраций и более 140 беспорядков. По меньшей мере 11 человек, в том числе двое гражданских, погибли в результате политического насилия в ноябре; Acled напрямую связывает шесть смертей с беспорядками. Аналитик Acled по Южной Азии Перл Пандья считает возвращение Хасины маловероятным из-за смертного приговора, однако отмечает, что ее заявления активизировали сторонников.

Пребывание Хасины в Индии также осложняет отношения между Дели и Даккой. Индия предоставила убежище бывшей союзнице, тогда как власти Бангладеш добиваются ее экстрадиции. Политолог Авинаш Паливал из Лондонской школы востоковедения и африканистики считает, что наименее вредным вариантом для Индии было бы возвращение Хасины для нового судебного процесса и восстановление «Авами лиг» под другим руководством.

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