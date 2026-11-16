Бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина заявила, что намерена вернуться в страну в декабре, несмотря на угрозу казни. В электронном интервью AFP она сказала, что осознает риски, однако приняла решение вернуться домой.

Как сообщает Channel NewsAsia, Хасина уехала в Индию в августе 2024 года после студенческого восстания, которое завершило ее 15-летнее правление. С тех пор она находится за пределами Бангладеш.

Смертный приговор и апелляция

В прошлом году бангладешский суд заочно приговорил Хасину к смертной казни, признав ее виновной в преступлениях против человечности по делу о смертоносном подавлении протестов. Власти Бангладеш несколькими днями ранее заявили, что в случае возвращения она может быть казнена, а возможность обжаловать приговор утрачена из-за пропущенного срока подачи апелляции.

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79-летняя политик неоднократно отвергала легитимность судебного процесса. По ее словам, против нее возбуждено более 600 ложных дел, в том числе по обвинениям в коррупции.

Запрос об экстрадиции

Дакка потребовала от Индии выдать Хасину, а индийская сторона сообщила, что рассматривает запрос в правовом порядке. Сама Хасина заявила, что не собирается просить Индию о содействии в возвращении, поскольку планирует приехать добровольно.

Она также отрицала причастность ее партии «Авами лиг» к недавней серии нападений с использованием бутылок с зажигательной смесью, в которых ее обвиняли власти. По словам Хасины, ее адвокаты подали через дипломатическое представительство Бангладеш в Нью-Дели заявления на получение бангладешского паспорта и национального удостоверения личности.

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