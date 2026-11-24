В Японии Банк Японии может продолжить повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, однако слабые потребительские расходы способны осложнить этот курс. Бывший член правления центробанка Сэйдзи Адачи прогнозирует, что регулятор повысит ключевую ставку с нынешних 1,25% до 1,5% в декабре или январе, сообщает Channel NewsAsia.

Прогноз дальнейших повышений

По оценке Адачи, Банк Японии может поднять ставку до 1,75% или 2% в следующем году, чтобы не допустить превышения инфляцией целевого уровня в 2%. Он считает, что инфляция останется выше целевого уровня в следующем году, несмотря на государственные субсидии на топливо, которые ослабили ценовое давление на домохозяйства.

Бывший чиновник объяснил, что компании могут и далее перекладывать на потребителей более высокую стоимость сырья. В материале также отмечается, что устойчиво высокие цены на энергоносители и удорожание импорта из-за слабой иены усиливают инфляционное давление. В сентябре Банк Японии повысил ставку до 1,25% после июньского повышения.

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Слабое потребление и политическое давление

В то же время Адачи предупредил, что потребление в стране в этом году ослабевает и опускается ниже тренда последних лет. По его словам, рост стоимости жизни и более высокие процентные ставки побуждают домохозяйства больше сберегать, а не тратить.

Он также предположил, что признаки слабого потребления могут подтолкнуть администрацию премьер-министра Санаэ Такаити и ее сторонников политики стимулирования экономики к сопротивлению новым повышениям ставки. Первым последствием более жесткой политики для домохозяйств могут стать более высокие ставки по ипотеке, отметил Адачи.

Экономика Японии неожиданно сократилась в июле—сентябре на фоне падения потребления. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда на прошлой неделе назвал эту слабость следствием временных факторов, в том числе неблагоприятной погоды. Большинство опрошенных Reuters аналитиков ожидают повышения ставки в декабре и еще одного шага до конца марта.

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