На Аляске, США, бывшая член Палаты представителей Мэри Пелтола увеличила отрыв от действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана в гонке в Сенат. После подсчета новой партии бюллетеней Пелтола опережает соперника на 2517 голосов первого предпочтения, тогда как неделей ранее ее преимущество составляло 637 голосов, сообщает The Hill.

Текущее распределение голосов

По данным партнера издания Decision Desk HQ, Пелтола имеет 48,63% голосов первого предпочтения, а Салливан — 47,47%. Республиканец Джеральд Хайкс получил 2,23% голосов.

На Аляске применяется рейтинговое голосование. Если после подсчета всех голосов первого предпочтения ни один кандидат не получит большинства, кандидата с наименьшим результатом исключают, а голоса его избирателей перераспределяют в соответствии с их последующими предпочтениями. Процедуру повторяют, пока кто-то не получит большинство.

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Судебные споры вокруг гонки

До поступления последней партии бюллетеней анализ Alaska Beacon указывал, что Салливан был фаворитом в случае перераспределения голосов. После обновления результатов, по оценке издания, Пелтола опережает его и при сценарии проведения такого раунда.

Гонка привлекла внимание из-за участия во всеобщих выборах кандидата от третьей партии Дэниела Дж. Салливана-младшего, который носит то же имя, что и действующий сенатор. Министерство юстиции США через суд пыталось заблокировать сертификацию результатов в случае поражения сенатора, заявляя о возможной путанице среди избирателей. Федеральный судья отклонил этот иск.

Отдельно штабы Пелтолы и Салливана спорят в суде о доступе кампании демократки к записям о бюллетенях для голосования по почте, отклоненных Alaska Division of Elections. Подсчет может продолжаться еще несколько дней, поскольку бюллетени доставляют из отдаленных районов штата. Их могут принять в течение 15 дней после выборов, если они были проштемпелеваны в день голосования.

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