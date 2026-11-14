В Австралии присяжные признали бывшего депутата парламента штата Новый Южный Уэльс Рори Амона виновным в сексуальных преступлениях против 13-летнего мальчика. 37-летнему политику может грозить значительный срок лишения свободы.

Как сообщает The Guardian, присяжные приняли решение в пятницу после примерно четырех часов совещаний. Амона признали виновным в половом сношении с лицом в возрасте от 10 до 14 лет, а также в непристойном нападении на ребенка.

Второе судебное разбирательство

Это было второе рассмотрение дела в Верховном суде Нового Южного Уэльса. В марте другой состав присяжных оправдал Амона по восьми отдельным обвинениям в сексуальных преступлениях против детей, однако не смог вынести вердикт по двум пунктам, по которым политика теперь признали виновным.

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Обвинения касались контактов Амона с 13-летним мальчиком, с которым он познакомился на сайте для взрослых. Суд услышал, что перед их встречей в 2017 году на парковке возле жилого дома мальчика они обменивались откровенными изображениями.

Позиция защиты и назначение наказания

Амон отрицал вину и заявлял, что честно и обоснованно считал мальчика старше 16 лет. Во время первого процесса суду сообщили, что подросток завысил свой возраст при регистрации в приложении для знакомств, а также в общении с Амоном.

На момент первого контакта с подростком Амон работал на федерального депутата от Маккеллара Джейсона Фалински. Позднее он отработал два срока в совете Northern Beaches, а в 2023 году был избран депутатом от округа Питтуотер. После выдвижения обвинений его исключили из Либеральной партии, а он подал в отставку. Амон остается под залогом; слушание по назначению наказания назначено на 27 ноября.

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