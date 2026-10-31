В Австралии бывший детектив Фред Свифт и бывшие соседи Даррила Янга заявили, что мужчина, осуждённый за тройное убийство, годами терроризировал фермерские сообщества Квинсленда, был причастен к кражам скота и угрожал людям. Как сообщает ABC News Australia, Янг отбывает три пожизненных срока с правом ходатайствовать об условно-досрочном освобождении через 40 лет. Он обжалует обвинительный приговор и наказание.

63-летний Янг был осуждён за убийство Мервина и Мари Шварц, а также её сына Грэма Тайга в Богги в 2022 году. По данным источника, перед стрельбой он безосновательно обвинил семью в краже скота. Также был ранен Росс Тайг, единственный выживший.

Расследование и приговор 2006 года

Свифт, работавший в подразделении полиции Квинсленда по расследованию преступлений, связанных со скотом, рассказал, что познакомился с Янгом в 1994 году. По его словам, Янг был главным подозреваемым в кражах скота в районе Боуэна и неоднократно угрожал ему.

По словам бывшего детектива, подразделение на протяжении многих лет получало сообщения о Янге, но не располагало достаточными доказательствами для предъявления обвинений. В 2003 году Свифт увидел подозрительные тавра на скоте на площадке в Грейсмире, далеко от Боуэна. Он утверждает, что Янг и его мать Джанелл меняли тавра и регистрировали метки, похожие на тавра соседей.

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В 2006 году Янг вместе с матерью признал вину в краже 147 голов скота. Его приговорили к двум годам лишения свободы с возможностью освобождения через шесть месяцев. Джанелл Янг назначили два года лишения свободы условно. Судья Боб Пак тогда назвал схему «довольно изощрённой», в частности из-за удалённости Грейсмира от района Боуэна.

Заявления бывших соседей

Бывший сосед семьи Янгов Стив Норман заявил, что пытался добиться привлечения Янга к ответственности с 1986 года. По его словам, после обращений в полицейское подразделение на его участке ломали ветряки, похищали насосы и повреждали ограждения. Норман также утверждает, что Янг угрожал его дочерям.

Другой бывший сосед, Роберт Колер, сказал, что почти ежедневно сталкивался с проблемами из-за Янга в Богги и не встретился бы с ним без оружия. Он утверждает, что обращался в полицию из-за подозрительной активности на своём участке, но к его сообщениям не отнеслись должным образом.

Полиция Квинсленда не комментировала обвинения в кражах скота и то, как подразделение обрабатывало сообщения. В ведомстве отметили, что детективы Rural and Stock Crime Squad расследуют сложные преступления в сельской местности, которые могут охватывать большие территории и требовать длительного времени.

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