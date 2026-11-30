В Японии Банк Японии может повысить ключевую процентную ставку в декабре 2026 года, если на фондовом рынке не произойдет значительного падения. Бывший исполнительный директор регулятора Эйдзи Маэда считает, что в 2027 году ставка может вырасти до 2,0–2,25%, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Возможное повышение в декабре

Маэда заявил, что распродажа акций технологических компаний, связанных с сектором искусственного интеллекта, является коррекцией после неустойчивого роста котировок и вряд ли вызовет рецессию в Японии. По его мнению, это позволяет Банку Японии сохранить фокус на инфляционных рисках.

Он связал риск более длительной инфляции с высокими затратами на импорт топлива и нефтепродуктов, которые поддерживает затяжной конфликт на Ближнем Востоке, а также со слабым курсом иены. Маэда отметил, что базовая инфляция может оказаться выше прогноза Банка Японии, тогда как финансовые условия в стране остаются мягкими.

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Прогноз ставки на 2027 год

По оценке Маэды, после возможного декабрьского повышения до 1,5% регулятор может поднять ставку до 1,75% в марте 2027 года, когда появится больше ясности относительно перспектив роста зарплат. В сентябре Банк Японии уже повысил ставку до 1,25% после повышения в июне.

Большинство опрошенных Reuters аналитиков ожидают ставку на уровне 1,5% в декабре и 1,75% в конце марта. Сам Банк Японии оценивает номинальную нейтральную ставку, которая не ускоряет и не сдерживает экономический рост, в диапазоне от 1,1% до 2,5%. Маэда оценивает ее на уровне 1,75–2,0% и считает, что из-за восходящего тренда инфляции конечная ставка может быть несколько выше.

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