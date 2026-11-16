В Латвии бывший футболист национальной сборной Каспарс Горкшс приступил к работе в должности директора Государственной канцелярии. 16 ноября премьер-министр Андрис Кулбергс представил нового руководителя коллективу учреждения, сообщает LSM English.

Должность директора Государственной канцелярии фактически делает Горкшса высшим государственным служащим страны. Кулбергс заявил, что учреждению необходимы изменения, а новый руководитель должен их реализовать. По словам премьера, целью является создание сильного правительственного центра, который будет работать на основе данных и помогать правительству принимать более быстрые и точные решения.

Приоритеты нового руководителя

45-летний Горкшс назвал среди главных задач поддержку Кабинета министров в принятии качественных решений и контроль за их выполнением, эффективное использование средств государственного бюджета и изменение культуры работы государственного управления. Он призвал сместить акцент с процедур на достижение результатов.

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Обращаясь к сотрудникам Государственной канцелярии, Горкшс заявил, что доверие общества к государственному управлению формируется конкретными действиями, в частности экономическими решениями, эффективностью работы, соблюдением правил и трудовой дисциплины.

Карьера вне футбола

После завершения футбольной карьеры Горкшс был генеральным директором Конфедерации работодателей Латвии. С ноября 2020 года он возглавлял Юрмальскую футбольную школу. Горкшс имеет степень бакалавра права и магистерскую степень в области социальных наук по политологии Латвийского университета.

Его избрали директором Государственной канцелярии по итогам открытого конкурса, на который поступило 18 заявок.

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