Бывший министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах призвал усилить противодействие кори и повысить охват вакцинацией против этой болезни. Перед поступлением детей в школу уровень таких прививок в стране лишь немного превышает 90%, что он назвал неидеальной ситуацией, сообщает Der Spiegel.

Статус ликвидации кори

По словам Лаутербаха, в Германии неоднократно фиксировали вспышки кори, поэтому страна до сих пор не имеет статуса страны, где корь ликвидирована. «У нас никогда не было статуса, который США теперь утратили», — сказал он в интервью Rheinische Post.

США утратили этот статус, которым обладали более четверти века. В материале отмечается, что с начала 2025 года в стране неоднократно происходили крупные вспышки этой чрезвычайно заразной болезни. Эксперты связывают их прежде всего со снижением уровня вакцинации.

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Условия для ликвидации болезни

Всемирная организация здравоохранения подтверждает ликвидацию кори в стране при условии, что там не менее 12 месяцев отсутствует непрерывная цепочка передачи вируса. Для этого также необходима эффективная система надзора, позволяющая надежно фиксировать случаи и устанавливать генетическую связь между ними. Допускаются единичные завезенные случаи, если они не запускают новую цепочку распространения.

По данным ВОЗ, для предотвращения длительного распространения кори необходим охват как минимум 95% двумя дозами вакцины. Лаутербах выступил за более активное информирование о рисках заболевания, в частности о возможных тяжелых осложнениях и стойких последствиях для детей, а также посоветовал проверять индивидуальный статус вакцинации.

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