В Парагвае бывший глава Центрального банка Карлос Карвальо вечером 6 ноября сдался полиции по делу Ueno Bank. Он прибыл в департамент полицейских расследований вместе с адвокатом после того, как прокуратура распорядилась о его задержании, сообщает The Rio Times.

Согласно постановлению прокуратуры №7 от 6 ноября, Карвальо должны были содержать в специализированном подразделении полиции до вызова для дачи объяснений. Решение вынесли в рамках уголовного дела №92/2026 под названием «Сантьяго Пенья Паласиос и другие, злоупотребление доверием и другие».

В то же время прокуратура не сообщила, в совершении каких именно преступлений Карвальо могут формально обвинить. Полный текст обвинений не опубликован, а дата его вызова для дачи объяснений не объявлена.

Дело Ueno Bank

Карвальо возглавлял Центральный банк Парагвая с 2023 года и подал в отставку 3 ноября. Ранее он руководил Financiera Ueno — структурой, предшествовавшей Ueno Bank. На этой неделе Центральный банк взял Ueno Bank под контроль после кризиса платежеспособности.

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Оппозиционные законодатели, среди которых сенаторы Рафаэль Филиссола и Эсперанса Мартинес, расширили уголовную жалобу, указав в ней Карвальо, банковского надзорного чиновника Хольгера Инсфрана и членов правления центробанка. Они просят проверить, своевременно ли надзорный орган реагировал на проблемы банка, а также не вводили ли государственные учреждения в заблуждение и не действовали ли в сговоре при размещении средств в банке.

Эти утверждения изложены в жалобе оппозиционных законодателей и не являются выводами суда.

Государственные средства и облигации

Министерство экономики и финансов Парагвая заявило, что 31 июля 2025 года государственный пенсионный фонд Caja Fiscal разместил 1 трлн гуарани в пятилетних сберегательных сертификатах четырех банков. Ueno Bank получил 250 млрд гуарани, или около 41 млн долларов, предложив годовую ставку 12,35%.

В марте 2026 года Ueno Bank разместил пятилетние облигации на 350 млн долларов с купоном 6,70%. Выпуск осуществили в соответствии с Rule 144A и Regulation S и по законодательству штата Нью-Йорк. Источник не сообщает, какими будут последствия для держателей этих облигаций.

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