Бывших игроков AFL Престию и Мэя вызвали в суд из-за предполагаемой драки — ABC News Australia
В Австралии мужчина подал иск в Верховный суд штата Виктория против бывших игроков Австралийской футбольной лиги Диона Престии и Стивена Мэя. Иск связан с предполагаемой дракой, произошедшей 26 декабря 2024 года в прибрежном городе Сорренто на полуострове Морнингтон. Об этом сообщает ABC News.
Иск о травмах
Истец утверждает, что подвергся нападению, и требует компенсации за травмы. По данным ABC, среди заявленных убытков могут быть расходы на медицинское лечение. Имя мужчины ограничено судом, а документы с точными деталями иска пока не обнародованы.
Во время процессуального слушания в Верховном суде в пятницу адвокаты подтвердили, что к гражданскому делу вместе с Престией и Мэем добавят еще двух ответчиков. По данным ABC, рассмотрение гражданского иска вряд ли начнется до завершения уголовных производств.
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Предыдущие обвинения
Ранее Престии и Мэю предъявили обвинения из-за предполагаемой уличной стычки с другой группой людей в Сорренто. В мае 2026 года эти обвинения были сняты. Престии вменяли неосторожное причинение серьезных травм и участие в драке, а Мэю — участие в драке.
После инцидента двух мужчин доставили в больницу с травмами, не угрожавшими жизни. Оба спортсмена ранее категорически отрицали причастность к предполагаемому инциденту.
Дион Престия провел 254 матча за «Ричмонд» и «Голд-Кост» и трижды становился чемпионом AFL. Стивен Мэй сыграл 251 матч за «Мельбурн» и «Голд-Кост» и входил в состав «Мельбурна», выигравшего чемпионат 2021 года.