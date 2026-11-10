Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в октябре вошёл в наблюдательный совет российской компании Hyperglobus, управляющей сетью гипермаркетов Globus в России. Главный акционер Globus Томас Брух объяснил назначение 82-летнего Шрёдера потребностью в дополнительных экспертных консультациях, сообщает Meduza.

После назначения Шрёдер посетил гипермаркет Globus в Москве и встретился с президентом России Владимиром Путиным, главой государства-агрессора, в день его рождения. По данным издания, Путин узнал о приезде бывшего политика из сообщений СМИ и пригласил его на встречу.

Расширение бизнеса в России

Hyperglobus управляет 21 гипермаркетом в России. Согласно финансовой отчётности компании, её выручка выросла со 119,6 млрд рублей в 2021 году до 165,6 млрд рублей в 2025 году, а чистая прибыль — с 4,2 млрд до 7,4 млрд рублей.

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С 1 января 2025 года российский бизнес работает отдельно от европейской структуры Globus, хотя акционеры у них одни и те же. В конце сентября Hyperglobus объявила о намерении инвестировать 4 млрд рублей в строительство гипермаркета площадью 24 тыс. квадратных метров в Зеленограде. Компания также подтвердила, что рассматривает другие площадки для новых магазинов и развитие формата Globus Lavka, который сочетает магазин готовой еды и кафе.

Связи с российскими властями

Россия, государство-агрессор, применяет механизм временного управления к активам отдельных иностранных компаний. В ноябре Путин передал под такое управление российский бизнес Metro. Ранее аналогичные решения затронули, в частности, Auchan и Leroy Merlin.

По данным Meduza, Hyperglobus участвует в тендерах, объявленных предприятием «Кремлёвский», которое входит в администрацию президента России. Немецкий телеканал ARD также установил, что гипермаркет Globus в Балашихе финансирует местную организацию «Волонтёры Балашихи», которая собирает гуманитарную помощь для российских военных, участвующих в войне против Украины. Пресс-служба Hyperglobus не отрицала сотрудничества с этой организацией.

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