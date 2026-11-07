В Нигерии бывший министр транспорта Ротими Амечи заявил, что покойный президент Мухаммаду Бухари письменно обещал поддержать его кандидатуру перед президентскими праймериз Конгресса всех прогрессивных сил (APC) в 2022 году. По словам Амечи, Бухари не выполнил это обещание, сообщает Premium Times Nigeria.

Заявление о письменном обещании

В эфире программы The Situation Room на радио Mainland 98.3 FM Амечи назвал доверие к Бухари своей первой ошибкой во время праймериз. По его утверждению, тогдашний президент посоветовал ему не вести кампанию и заверил, что объявит его своим кандидатом.

Амечи сказал, что Бухари изложил это заверение письменно. При этом он не продемонстрировал документ и не уточнил, когда именно он был составлен. Бывший министр заявил, что обнародует документ, когда напишет книгу.

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Праймериз APC 2022 года

На праймериз APC, состоявшихся в Абудже в июне 2022 года, Бола Тинубу победил 13 других претендентов. Он получил 1271 голос, тогда как Амечи занял второе место с 316 голосами. Тогдашний вице-президент Йеми Осинбаджо стал третьим, набрав 235 голосов.

Амечи также заявил, что Тинубу во время внутрипартийной гонки использовал обращения к религиозной идентичности. Он утверждает, что делегация мусульман-йоруба встречалась с губернаторами северо-запада страны и призывала их поддержать Тинубу из-за общей веры. Амечи не назвал участников делегации и не предоставил доказательств таких разговоров.

По словам Амечи, он не намерен обращаться к католическим лидерам с просьбой агитировать верующих за него. Он считает, что кампании, построенные на религиозной идентичности, могут разделять нигерийцев.

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