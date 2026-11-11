В Исламабаде, Пакистан, бывший федеральный министр коммуникаций Асад Махмуд 10 ноября не явился по вызову Национального бюро подотчетности (NAB) по делу о предполагаемых нарушениях при назначениях в Pakistan Post. Махмуд является сыном лидера партии Jamiat Ulema-i-Islam (JUI-F) Мауланы Фазлура Рехмана.

Дело расследует NAB

Махмуд должен был прибыть к следственной группе NAB в 11:00, чтобы объяснить свою позицию относительно 4252 назначений в Pakistan Post, осуществленных в период его работы министром в 2022–2023 годах. Об этом сообщает Dawn.

Согласно вызову NAB, Establishment Division разрешил набор на 3938 должностей в Pakistan Post, однако, как утверждается, были назначены 4252 человека. Из них 2646 назначений якобы были осуществлены на должности, которые уже были упразднены, вопреки директивам комитетa кабинета министров.

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Какие утверждения проверяют

NAB также проверяет утверждения о назначении сотрудников на постоянной основе, хотя рекомендовалось заключать с ними контракты. По версии следствия, это могло создать дополнительную финансовую нагрузку для Pakistan Post.

Среди других утверждений, которые рассматривает бюро, — возможное использование поддельных документов, трудоустройство кандидатов, превысивших возрастной предел, а также нарушения квоты по месту жительства. Также проверяются возможные политические связи отдельных отобранных кандидатов.

Высокопоставленный чиновник NAB не раскрыл дальнейших шагов бюро, сославшись на новые правила, согласно которым подробности расследований не могут сообщаться СМИ до решения соответствующего суда. По информации Dawn, в таких случаях бюро обычно направляет второе и третье уведомления перед возможными принудительными мерами, включая арест.

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