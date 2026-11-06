Бывший министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж заявил, что готов поддержать международное экономическое давление, в том числе бойкот туризма, если министр Дэвид Мейниер не подпишет запрет на создание новых объектов для содержания львов в неволе. Как сообщает Daily Maverick, экс-министр также намерен присоединиться в Великобритании к кампании за запрет ввоза охотничьих трофеев.

Джордж считает, что Мейниер затягивает с подписанием документа, который, по данным издания, в марте единогласно одобрили все девять провинций Национального совета провинций. Он предположил, что причиной может быть политическое давление внутри Демократического альянса, однако доказательств этого не привел.

Запрет на новые объекты

В июне 2025 года министерство, которое тогда возглавлял Джордж, направило в Национальный совет провинций проект запрета на новые учреждения для содержания львов в неволе. Его целью было не допустить расширения отрасли, пока правительство реализует принятое в марте 2024 года решение прекратить коммерческое содержание львов в неволе.

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В том же году ведомство сохранило нулевую квоту на экспорт львиных костей. Южноафриканская ассоциация хищников SAPA 20 и 21 октября обратилась в Высокий суд в Претории, добиваясь пересмотра вопроса квот. Решение по делу пока ожидается.

Позиции сторон

Джордж назвал неприемлемым разведение львов ради костей и заявил, что туристам стоит задуматься, хотят ли они тратить деньги в стране, где существуют такие практики. Он также сказал, что стремится сделать вопрос охоты на львов, выращенных в неволе, предметом политической дискуссии перед всеобщими выборами 2029 года.

Офис министра сельского хозяйства Уилли Окампа отверг утверждения Джорджа о давлении с целью передать регулирование коммерчески выращиваемых диких животных аграрному ведомству, назвав их безосновательными. В SAPA заявили, что поддерживают более строгие стандарты, национальный реестр львов и регулярные проверки объектов, но выступают против полного запрета. По оценке ассоциации, в таких учреждениях могут содержаться от 8 до 12 тысяч львов.

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