Бывший министр труда Хубертус Хайль официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на один из постов сопредседателя Социал-демократической партии. Выборы всего руководства СДПГ должны состояться в середине января на федеральном партийном съезде в Бремене.

О своем решении Хайль сообщил в письме земельным отделениям партии и ее правлению. По данным Tagesschau, письмо имеется в распоряжении столичной студии ARD. Хайль заявил, что хочет посвятить работе на посту сопредседателя партии все свои силы и внимание. По его словам, СДПГ должна и далее влиять на развитие страны, а для дееспособности правительства и демократии необходимы заметные партии с четкой программой.

Разделение должностей

Выдвижение Хайля происходит на фоне длительной дискуссии в СДПГ о разделении должностей в партийном руководстве и федеральном правительстве. Действующий сопредседатель партии Ларс Клингбайль одновременно является министром финансов и вице-канцлером.

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На партийном съезде могут рассмотреть предложения, согласно которым пост федерального председателя СДПГ нельзя будет совмещать с министерской должностью в правительстве. В одном из таких проектов говорится, что для восстановления программного доверия к рабочей партии необходимо четко разделить руководство партией и работу на правительственных должностях.

Программа и кандидаты

Хайль заявил, что хочет вместе с партией разработать новую программу. Среди его приоритетов — доступность жизни для семей, надежные доходы, равные возможности, справедливая оплата и условия труда. Он также выступает за укрепление демократии, восстановление доверия, усиление общественной безопасности, дальнейшую поддержку Украины и мирное урегулирование конфликтов.

Хайль стал первым официальным кандидатом на пост сопредседателя СДПГ. Клингбайль пока не отказался от участия в выборах. Премьер-министр Саара Анке Релингер, министр обороны Борис Писториус и лидер парламентской фракции СДПГ Маттиас Мирш заявили, что не будут баллотироваться. Источник отводит наибольшие шансы на пост сопредседателя Мануэле Швезиг, которая пока не объявила своего решения. В качестве возможных сопредседателей вместе с Хайлем также упоминаются Франциска Гиффай и Маня Шюле.

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