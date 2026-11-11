В Российской Федерации — государстве-агрессоре — Таганский районный суд Москвы назначил бывшему министру Михаилу Абызову совокупное наказание в виде 14 лет лишения свободы. Суд признал 54-летнего Абызова виновным в мошенничестве, связанном с инвестициями в американскую высокотехнологичную компанию солнечной энергетики Alion Energy, сообщает The Moscow Times.

Инвестиции в Alion Energy

По данным издания, суд признал Абызова виновным в мошенничестве в отношении неназванной структуры в связи с инвестициями в Alion Energy. В других сообщениях эту структуру идентифицировали как государственную Российскую венчурную компанию.

Прокуроры заявляли, что Абызов вместе с двумя бизнес-партнерами ввел Российскую венчурную компанию в заблуждение, побуждая ее продолжать инвестиции в Alion Energy. По версии обвинения, таким образом было похищено 5 млн долларов.

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Абызов отрицал обвинения. Он утверждал, что сам понес финансовые потери из-за неудачного проекта и продолжал вкладывать собственные средства в Alion Energy уже после предполагаемого хищения.

Предыдущий приговор и штраф

Бывший министр уже отбывал 12-летний срок, назначенный в 2023 году. Тогда его признали виновным в мошенничестве в отношении двух сибирских энергетических компаний, создании организованной преступной группы, незаконном ведении бизнеса и взяточничестве.

С учетом предыдущего приговора суд назначил Абызову совокупное наказание в виде 14 лет лишения свободы. Сколько лет заключения приходится непосредственно на новое дело, в материале не уточняется. Также его оштрафовали на 80,1 млн рублей, что в материале оценивается примерно в 968 200 долларов, запретили занимать государственные должности в течение трех лет и лишили государственных наград. Приговор может быть обжалован.

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