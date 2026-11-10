Бывший генеральный директор Департамента образования, занятости и профессиональной подготовки Квинсленда Майкл Диэт заявил на слушаниях комиссии по расследованию деятельности местного отделения CFMEU, что оно пыталось сорвать реформу системы рассмотрения жалоб по вопросам безопасности труда. Как сообщает ABC News Australia, он охарактеризовал вмешательство профсоюза как исключительно масштабное в своей карьере.

Реформа рассмотрения жалоб

Диэт возглавлял департамент при министре от Лейбористской партии Грейс Грейс в 2021–2024 годах. Комиссия расследует предполагаемые нарушения в работе отделения CFMEU в Квинсленде и повторно рассматривает утверждения о том, что при предыдущем лейбористском правительстве профсоюз якобы имел влияние на регулятора Workplace Health and Safety Queensland для продвижения своей трудовой повестки.

Помощник комиссии Димитри Терновски заявил, что одним из главных вопросов слушаний на этой неделе является возможный масштаб влияния профсоюза на высшие уровни власти. Диэта также расспрашивали об утверждениях, что CFMEU могла напрямую связываться с высокопоставленными чиновниками и министрами, обходя обычные процедуры сообщения о проблемах с безопасностью труда.

Бывшая заместительница генерального директора Управления трудовых отношений Ким Бэнкрофт ранее рассказала комиссии, что хотела внедрить централизованную систему первичного распределения обращений. Она предполагала, что сообщения о рисках для безопасности труда будут поступать на специальную горячую линию, а не непосредственно должностным лицам.

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Свидетельства о кадровых решениях

По словам Бэнкрофт, CFMEU решительно возражала против этих изменений и настаивала на возможности обращаться к ней напрямую. На слушаниях отметили, что такой порядок создавал дополнительное звено в обработке жалоб, а сама Бэнкрофт не могла быть доступна круглосуточно.

Диэт назвал сопротивление профсоюза чрезвычайно раздражающим и заявил, что считал его преднамеренной попыткой сорвать нежелательный для CFMEU процесс. Он также сравнил уровень такого сопротивления с наивысшей отметкой по девятибалльной шкале.

Бэнкрофт утверждала, что Диэт уволил ее в 2023 году и сказал ей, что некая профсоюзная группа была ею недовольна. На слушаниях Диэт взял на себя ответственность за это кадровое решение, сославшись на утрату доверия, а также сомнения в ее компетентности и честности. Комиссия также рассматривала перевод бывшей директора WHSQ по контролю за соблюдением требований Хелен Бёрджесс, которую считали важным звеном между профсоюзом и регулятором.

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