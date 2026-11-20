Экспериментальный препарат для снижения веса ретатрутид в двух клинических исследованиях III фазы помог примерно двум третям участников с ожирением и болезненным остеоартритом колена уменьшить боль как минимум на 50%. Об этом сообщает ScienceDaily.

В исследованиях под руководством Северо-Западного университета приняли участие в общей сложности более тысячи человек. В группе, получавшей самую высокую дозу ретатрутида, средняя потеря массы тела составила около 25%. В группе плацебо такого же уровня снижения боли достигли 38% участников.

Изменения веса и показателей здоровья

Ретатрутид, разработанный компанией Eli Lilly, вводят инъекционно раз в неделю. Он активирует рецепторы, связанные с тремя естественными гормонами. В зависимости от дозы участники испытаний теряли примерно от 20% до 25% массы тела.

Помимо снижения веса и боли, у пациентов также снижались артериальное давление, уровни липидов в крови и показатели воспаления в организме. Результаты обоих исследований были опубликованы 8 ноября в журнале New England Journal of Medicine.

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Вопросы о течении остеоартрита

Исследователи оценивали боль с помощью стандартизированного индекса WOMAC. Во время визитов участники определяли интенсивность боли по шкале от 0 до 10, а также ежедневно фиксировали самочувствие в мобильном приложении.

Ученые еще не установили, может ли ретатрутид замедлять прогрессирование остеоартрита и снижать вероятность будущей операции по замене коленного сустава. Людей, которым уже требовалась такая операция, к испытаниям не привлекали. Дополнительные исследования также должны определить, в какой степени облегчение боли связано со снижением веса, а в какой — с возможным противовоспалительным эффектом препарата.

Авторы подчеркивают, что изменение питания и физическая активность остаются базовыми подходами для людей с избыточным весом и остеоартритом колена. Такие меры также могут помочь избежать побочных эффектов, связанных с препаратами GLP-1, в частности проблем с желудочно-кишечным трактом и потери мышечной массы.

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