Валлийская боксёрша Лорен Прайс может возглавить летний вечер бокса на Cardiff City Stadium в Кардиффе, Уэльс, после объединения титулов в своём дивизионе. Боксёрский эксперт Стив Банс заявил, что договорённость о поединке под открытым небом в мае или июне уже достигнута. По его словам, перед этим Прайс, вероятно, проведёт обязательную защиту в феврале.

Возможная соперница в феврале

Как сообщает BBC Sport, возможной соперницей Прайс в феврале называют француженку Эмили Сонвико. Банс отметил, что летом в противоположном углу ринга не будет Кларессы Шилдс, однако соперница Прайс будет значимой.

Промоутер боксёрши Бен Шалом заявил, что Прайс способна привлечь достаточно внимания, чтобы крупные поединки проводились в Уэльсе. Команда также хотела бы организовать её бой против победительницы поединка между Шантель Кэмерон и Микаэлой Майер. По оценке Шалома, выступление Прайс на площадке Cardiff Rugby Club или Cardiff City Football Club может обеспечить продажу от 15 до 20 тысяч билетов.

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Планы Прайс и оценка тренера

32-летняя Прайс сказала, что для укрепления собственного спортивного наследия и расширения базы болельщиков ей нужно переходить на арены большей вместимости. Она также подчеркнула, что готова драться с любой соперницей.

Тренер Роб Маккрекен, который возглавляет боксёрскую программу Team GB, назвал Прайс лучшей боксёршей мира. По его словам, она выигрывала Олимпийские игры, чемпионат мира и Европейские игры, а также завоевала все пояса в полусреднем весе. Маккрекен добавил, что Прайс провела лишь 11 профессиональных боёв и, по его мнению, продолжит прогрессировать.

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