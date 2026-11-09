В Кракове, Польша, оружие, изъятое после субботнего нападения, могло представлять опасность и после задержания нападавшего. Об этом в комментарии Polsat News заявил подполковник запаса Михал Ситарский.

Риск случайного выстрела

Ситарский проанализировал фотографии и видео с оружием нападавшего, которое оказалось в багажнике патрульного автомобиля муниципальной стражи. По его оценке, на кадрах были два пистолета и карабин семейства AR-15.

Эксперт предположил, что один из пистолетов мог напоминать Walther P99, другой — Glock 17 или Glock 19, а карабин мог быть Diamondback DB-15. При этом он подчеркнул, что по одним лишь фотографиям невозможно окончательно установить все характеристики оружия.

По словам Ситарского, по положению карабина на снимках нельзя было однозначно определить, был ли он заряжен. Он отметил, что при наличии патрона в патроннике при определенных обстоятельствах мог произойти случайный выстрел. Эксперт не утверждал, что изъятый карабин действительно был заряжен.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Критика подготовки полиции

Бывший контртеррорист Роберт Шиманьский, занимающийся подготовкой сотрудников правоохранительных органов, критически оценил нынешний уровень полицейской подготовки. В то же время он положительно отметил действия раненого полицейского, который после ранения открыл ответный огонь во время задержания нападавшего.

Шиманьский считает, что базовой подготовки недостаточно для поддержания навыков, необходимых во время особо опасных вмешательств. Он также раскритиковал подход к закупкам снаряжения, при котором, по его мнению, слишком большую роль играет цена, а не качество и пригодность оборудования.

По мнению бывшего контртеррориста, в подразделениях полиции должны действовать специально обученные и оснащенные группы, способные реагировать до прибытия антитеррористических подразделений. Он отметил, что во время нападения первыми вмешались правоохранители, несшие повседневную службу.

Читай нас в