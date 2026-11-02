В Австралии бывший правительственный эксперт по планированию заявил в анонимном представлении королевской комиссии штата Виктория, что власти якобы искусственно завышали смету альтернативного маршрута Melbourne Airport Rail Link. Как сообщает ABC News Australia, о представлении первой написала газета The Age. По словам эксперта, это должно было сделать менее привлекательным маршрут через район Марибирнонг и поддержать вариант через Саншайн.

Автор представления утверждает, что в смету альтернативного маршрута добавили от 3,8 до 4,6 млрд долларов расходов на туннелирование, которое он считает ненужным. Он также рассказал The Age, что, когда поднял этот вопрос перед руководителями, ему якобы угрожали увольнением, если он не подтвердит, что маршрут через Саншайн является оптимальным.

Реакция властей и оппозиции

Теневой министр транспортной инфраструктуры Эван Малголланд обвинил лейбористское правительство в запугивании и давлении на высокопоставленных чиновников. Он призвал премьера Бена Кэрролла объяснить, что ему было известно об этих утверждениях и когда именно.

По словам автора анонимного представления, угроза увольнения якобы исходила от тогдашнего министра общественного транспорта и крупных проектов Джасинты Аллан. Представитель Аллан опроверг обвинения и заявил, что бывшая премьер полностью будет сотрудничать с королевской комиссией.

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Правительство штата отказалось комментировать утверждения по существу, заявив, что не хочет предвосхищать выводы комиссии. Министр Джаклин Саймс также поставила под сомнение достоверность части заявлений, отметив, что для некоторых из них в газетной публикации не приведены источники.

Маршрут через Саншайн

Предлагаемый маршрут через Саншайн предусматривает строительство новой станции в Кейлор-Ист, которая должна соединить район с аэропортом и сетью метро. В 2018 году рассматривалось несколько вариантов сообщения с аэропортом Мельбурна после того, как тогдашний премьер-министр Малкольм Тернбулл пообещал выделить на проект до 5 млрд долларов.

Малголланд заявил, что Коалиция в случае победы на выборах не будет менять маршрут через Саншайн, поскольку контрактные работы уже начались. Исследователь Centre for Public Integrity Уильям Партлетт назвал обвинения тревожными и предположил, что, если они соответствуют действительности, они могут свидетельствовать о культуре безнаказанности в управлении крупными инфраструктурными проектами.

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