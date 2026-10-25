В Кейптауне, ЮАР, во время судебного слушания по обстоятельствам смерти Анеле Тембе эксперт заявил, что анализ траектории её падения с балкона 10-го этажа не позволяет окончательно установить, прыгнула ли она, поскользнулась или была толкнута. Тембе, которой было 22 года, погибла после падения из отеля Pepperclub в первые часы 11 апреля 2021 года.

Как сообщает TimesLIVE, суд заслушал показания судебного эксперта, подполковника Джереми Филандера. Он проводил реконструкционные эксперименты 10 и 11 августа 2021 года, используя манекены массой 33,6 кг и 44,8 кг, близкой к массе тела Тембе. Ход испытаний фиксировался дроном, предоставленным Кейп-Пенинсульским технологическим университетом.

Результаты реконструкции

По словам Филандера, при сценарии случайного поскальзывания манекен приземлился примерно в 1,9 метра от стены отеля, тогда как тело Тембе обнаружили на расстоянии около 5,1 метра. В испытаниях, моделировавших прыжок, расстояние составило 2,9 метра, а при лёгком толчке — 4,4 метра. При сценарии преднамеренного толчка манекен приземлился примерно в 5,1 метра от здания.

В то же время эксперт подчеркнул, что прыжок с достаточным движением вперёд также мог дать траекторию, похожую на траекторию после толчка. Поэтому одни лишь физические параметры падения не могут быть окончательным доказательством ни одной из версий.

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Свидетельства о последних моментах

Суд также заслушал данные о том, что след ноги на внешнем крае балкона может свидетельствовать: Тембе стояла лицом к номеру, спиной к улице. Следователь, осматривавший место происшествия, заявил, что расположение следов не доказывает наличия борьбы на балконе; также обсуждалось отсутствие видимых следов стычки или иных нарушений.

Адвокат семьи Тембе поднял вопрос о возможной стычке перед падением, ссылаясь на свидетельства о криках и травмах, зафиксированных во время медицинских осмотров. Эксперт признал, что стычку нельзя исключать, но отметил: имеющиеся доказательства не устанавливают, что именно она стала причиной падения.

Во время медицинского осмотра после смерти Тембе у её жениха, рэпера Кирнана Форбса, известного как AKA, обнаружили свежие царапины и синяки. Врач описал его как взволнованного и возбуждённого, из-за чего было сложно получить полные объяснения происхождения этих травм. Судебно-медицинский патолог не нашёл однозначных доказательств удушения и определил причиной смерти множественные тупые травмы, полученные в результате падения. Слушания должны возобновиться 17 ноября.

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