Независимые эксперты Комиссии по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории, созданной по мандату ООН, заявили в новом докладе, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа, Палестина, не остановило действия Израиля, которые они квалифицируют как геноцид. Об этом 26 октября 2026 года сообщило The Hindu.

Выводы экспертов

Эксперты также обвинили израильские силы в преступлениях против человечности на Западном берегу реки Иордан. Среди предполагаемых преступлений, упомянутых в докладе, названы пытки и изнасилования.

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Доклад был опубликован в понедельник, 26 октября. Его выводы могут быть использованы прокурорами Международного уголовного суда или органами правосудия других юрисдикций в делах, направленных на достижение справедливости для пострадавших и их семей.

Позиция Израиля

Израиль отрицает как обвинения в геноциде, так и утверждения о сексуальном насилии. Как отмечает издание, израильская сторона не предоставила немедленного ответа после публикации доклада.

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