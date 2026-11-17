Китай активизировал дальние морские развертывания вблизи южных островов Японии и в прилегающих водах после политического спора с Токио в ноябре 2025 года. По мнению экспертов, опрошенных Defense News, Пекин оказывает длительное давление на Японию, не нарушая международное морское право.

Активность у Японии

По оценке аналитиков, Китай использует учения с боевыми стрельбами, миссии беспилотников и походы авианосных групп. Директор программы стратегии и сдерживания токийского Sasakawa Peace Foundation Кацуя Ямамото считает, что регулярные проходы китайского флота вблизи юго-западных японских островов постепенно делают такое присутствие привычным, расширяют оперативный опыт КНР и создают модель приемлемого присутствия в регионе.

Речь идет о так называемой первой островной цепи, к которой относятся Япония, Тайвань и Филиппины. В течение семи недель после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити американский аналитический центр Center for Strategic and International Studies зафиксировал рост числа заметных эскалационных действий Народно-освободительной армии Китая.

Спор вокруг Тайваня

В ноябре 2025 года Такаити заявила на заседании комитета Палаты представителей Японии, что китайская морская блокада или вооруженный конфликт вокруг Тайваня могут представлять для страны ситуацию, угрожающую ее существованию. Научный сотрудник Японского института международных отношений Стивен Наги связал это заявление с масштабом и характером китайских развертываний.

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В начале ноября генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня отслеживал более 100 связанных с китайскими военными судов вблизи острова, включая корабли береговой охраны и военные корабли. Эксперты предположили, что с учетом масштаба этой группировки она могла быть направлена также против Японии.

Реакция Токио

По данным Center for Strategic and International Studies, в течение 2025 года количество китайских военно-морских кораблей в водах вокруг Японии выросло лишь незначительно. В то же время увеличилось число китайских судов в прилегающей зоне возле контролируемых Японией островов Сенкаку, которые Китай называет Дяоюй. Профессор Temple University Japan Campus Джеффри Кингстон также отметил активизацию китайской военно-морской деятельности вблизи удаленных японских островов в районе острова Мияко.

Японское правительство выражало протесты из-за действий Китая, отслеживало китайские корабли собственными силами и поднимало истребители. Японские СМИ сообщали, что Токио рассматривает оборонный план на 70–80 трлн иен на пятилетний период, который начнется в апреле 2027 года, против 43 трлн иен в предыдущие пять лет.

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