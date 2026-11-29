Специальный докладчик ООН по правам человека на палестинских территориях Франческа Альбанезе в субботу прибыла в Мехико, Мексика, после того как Коста-Рика не позволила ей въехать в страну. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Две ночи в аэропорту

Альбанезе заявила, что провела две ночи в международном аэропорту Сан-Хосе после того, как ей отказали во въезде в четверг вечером. По ее словам, когда она садилась на рейс в субботу, то почти 50 часов не спала.

Она прибыла в Сан-Хосе по приглашению Университета Коста-Рики, который должен был присудить ей почетную докторскую степень за правозащитную деятельность. Иммиграционные органы Коста-Рики заявили, что Альбанезе является объектом предупреждения из-за возможных связей с терроризмом, а ее присутствие якобы представляет риск для национальной безопасности.

Альбанезе отвергла эти утверждения, заявив, что правительство Коста-Рики распространяло ложную информацию, связывающую ее с терроризмом. Речь по случаю присуждения степени она произнесла по видеосвязи из терминала аэропорта.

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Реакция ООН и программа в Мексике

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил глубокую обеспокоенность ситуацией и в пятницу призвал Коста-Рику разрешить Альбанезе въехать в страну.

В аэропорту Мехико Альбанезе встретили сторонники Палестины. Ожидается, что она проведет в Мексике пять дней, посетит мероприятие солидарности с Палестиной, примет участие в мероприятии в комиссии по правам человека в Мехико и прочитает университетскую лекцию об ответственности во времена геноцида.

Альбанезе — итальянская юристка, которая не является должностным лицом ООН. В 2022 году Совет ООН по правам человека назначил ее для мониторинга и подготовки докладов о состоянии прав человека на палестинских территориях. Она неоднократно критиковала политику Израиля в Газе.

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