В Израиле Управление водных ресурсов не имеет плана противодействия наводнениям, заявила руководитель направления климатической устойчивости экологической правозащитной группы «Адам Тева Ве-Дин» Орли Бабицкая. В интервью радиостанции 103FM она также указала на недостаток финансирования и неопределенность в распределении ответственности между государственными и местными органами, сообщает Jerusalem Post.

Недостаток финансирования

По словам Бабицкой, в течение предыдущего десятилетия объем инвестиций должен был составить около 7 млрд новых израильских шекелей. Фактически, по ее данным, было инвестировано лишь 1,5 млрд шекелей. Она сказала, что до сих пор остаются нерешенными вопросы о том, кто именно должен отвечать за расходование средств и реализацию мер на национальном и местном уровнях.

Эксперт отметила, что осадки в стране становятся более интенсивными: большие объемы воды выпадают за короткое время и вызывают подтопления. По ее мнению, местные власти не могут изменить характер осадков, но способны подготовиться к их последствиям.

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План без бюджетных ассигнований

Бабицкая считает необходимыми содержание и расширение дренажной инфраструктуры, поскольку существующие системы проектировались для погодных условий, которые уже меняются. Среди возможных решений она назвала определение территорий, где вода во время сильных ливней могла бы временно накапливаться без угрозы для людей и имущества, а затем просачиваться в грунт и пополнять водоносные горизонты.

По ее словам, план управления рисками наводнений был опубликован в октябре 2026 года после более чем шести лет работы. При этом, как утверждает Бабицкая, бюджетное финансирование для его выполнения не предусмотрели: документ содержит распределение ответственности, но предусматривает дальнейшую разработку отдельных источников средств.

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