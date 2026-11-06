В Австралии бывший полицейский Бо Ламарр-Конден впервые дал показания в процессе по делу о двойном убийстве Джесси Бэрда и его нового партнера Люка Дэвиса. Обвиняемый не признает вину и утверждает, что действовал в целях самообороны, сообщает ABC News Australia.

Версия обвиняемого

По словам Ламарра-Кондена, в феврале 2024 года он приехал к дому Бэрда на Браун-стрит в Паддингтоне, чтобы забрать свои вещи — доску для серфинга, ценное кольцо и одежду. Он утверждает, что увидел возле кафе мотоцикл и снаряжение курьера Uber Eats и надел шлем, чтобы скрыть лицо.

Обвиняемый заявил присяжным, что вошел в дом с помощью запасного ключа и искал свое имущество в коробках. Услышав шум у задней двери, он, по его версии, спрятался наверху. Позже он спустился вниз и увидел Бэрда с ножом. Ламарр-Конден утверждает, что во время борьбы боялся удара ножом в шею, достал служебный пистолет и намеренно выстрелил Бэрду в плечо, пытаясь обезоружить его.

Он также сказал, что второй выстрел произошел случайно, когда мужчины упали на пол. Ламарр-Конден признал ответственность за смерть Бэрда, однако настаивал, что не намеревался его убивать.

Показания о Люке Дэвисе

Бывший полицейский рассказал, что после борьбы пистолет отлетел в гостиную. По его утверждению, он проверил состояние Бэрда и позвонил в экстренную службу 000, но затем решил выйти наружу и попытаться остановить скорую помощь.

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У двери он, по его словам, встретил Дэвиса, который держал его оружие. Ламарр-Конден заявил, что присел, чтобы показать, что не представляет угрозы, однако во время последующей борьбы пистолет выстрелил и попал в Дэвиса.

Позиция прокуратуры

Прокуратура утверждает, что Ламарр-Конден преследовал телеведущего Бэрда, как минимум дважды незаконно проникал в его жилище, а затем убил Бэрда и Дэвиса из служебного пистолета. По делу сторона обвинения уже представила показания или письменные заявления примерно 90 свидетелей.

Ламарр-Конден также отрицает обвинение в незаконном проникновении при отягчающих обстоятельствах в дом Бэрда в августе 2023 года. Он признал, что пытался проверить телефон Бэрда, но утверждает, что испугался и выбежал из жилища, случайно забрав телефон и кошелек.

Суд также услышал, что после смертей Ламарр-Конден убирал место происшествия, а затем пытался избавиться от тел в чехлах для досок для серфинга возле греческого монастыря. Четыре дня спустя он сдался полиции. Перекрестный допрос обвиняемого должен продолжиться в понедельник.

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