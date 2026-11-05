Китайские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить экспорт дизельного топлива в ноябре примерно до 800 тыс. тонн из-за снижения внутренних запасов после активных поставок в конце лета. Об этом OilPrice сообщает со ссылкой на трейдеров, руководителей отрасли и оценки Reuters.

Предыдущие объемы поставок

По состоянию на начало ноября китайские переработчики продали около 500 тыс. метрических тонн дизельного топлива для погрузки в этом месяце. Контракты на вторую половину ноября еще не были окончательно согласованы, однако предварительные расчеты предусматривают общий объем поставок на уровне около 800 тыс. тонн.

Для сравнения, в августе Китай экспортировал 1,33 млн тонн дизельного топлива, а в сентябре — 1,8 млн тонн. Таким образом, ожидаемый ноябрьский показатель будет ниже объемов двух предыдущих месяцев.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Экспортные квоты

Политика Китая в отношении экспорта топлива менялась в течение года. В период с апреля по июль власти и нефтеперерабатывающие заводы отдавали приоритет внутреннему обеспечению, поэтому экспорт топлива ограничивался. В середине июля ограничения были ослаблены, а в августе страна экспортировала 6,01 млн тонн нефтепродуктов — на 12,7% больше, чем годом ранее.

На прошлой неделе Китай увеличил доступную квоту на экспорт нефтепродуктов в четвертом квартале до 20,44 млн тонн, что на 44% больше в годовом выражении, по данным GL Consulting. В то же время аналитики компании отметили, что дополнительные квоты не означают немедленного увеличения физических поставок: план экспорта на ноябрь все еще корректируется, хотя после нового распределения квот его могут пересмотреть в сторону увеличения.

Читай нас в