Экспорт нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из США в 2026 году достиг рекордных уровней на фоне роста внутренней добычи и расширения экспортных мощностей. сообщает OilPrice.

Издание связывает повышенный спрос на американские энергоносители с изменением мировых торговых потоков и перебоями в поставках с Ближнего Востока, которые оно связывает с войной в Иране. Покупатели также отдают предпочтение поставкам, не проходящим через геополитически чувствительные морские маршруты, в частности Ормузский пролив и пролив Баб-эль-Мандеб.

Доля США на мировом рынке

По данным Kpler, на которые ссылается OilPrice, доля американской нефти в мировом экспорте выросла с 5% в 2018 году до 15%. США также стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа, опередив Катар и Австралию. В последние месяцы доля США на мировом рынке СПГ составляла около 30%, тогда как в 2018 году она равнялась 5%.

На рынке пропана США, согласно приведенным данным, обеспечили рекордные 70% мирового экспорта с начала года. В первой половине 2026 года американский экспорт пропана вырос на 11% в годовом выражении — до 2 млн баррелей в сутки. Экспорт этана в августе достиг рекордных 794 тыс. баррелей в сутки, свидетельствуют последние доступные данные EIA.

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Конкуренция за рынки

OilPrice отмечает, что абсолютные объемы американского экспорта могут продолжать расти благодаря новым мощностям по сжижению газа и рекордной добыче нефти. В то же время дальнейшее наращивание доли США на мировом рынке будет зависеть не только от геополитических факторов, но и от спроса и ценовой конкурентоспособности.

Конкуренцию американской нефти будут усиливать Бразилия, Гайана и Канада. Канада также планирует построить новый нефтепровод, чтобы увеличить продажи в Азию и диверсифицировать поставки за пределы рынка США, а также будет конкурировать с США на рынке СПГ. Среди конкурентов в сегменте сжиженного газа OilPrice также называет Катар, который планирует существенно расширять экспортные мощности.

Дальнейший рост экспорта пропана из США могут сдерживать ограничения экспортной инфраструктуры и засуха в районе Панамского канала, связанная с явлением Эль-Ниньо.

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