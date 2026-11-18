Согласно официальным данным, экспорт Японии в октябре вырос на 20,5% в годовом выражении, сообщает CNBC. Опубликованные в среду данные показали, что темпы роста поставок ускорились после двух месяцев замедления.

Результат выше прогнозов

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что японский экспорт в октябре вырастет на 20% в годовом выражении. Фактический результат превысил консенсус-прогноз на 0,5 процентного пункта.

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Пересмотренные данные за сентябрь показали рост экспорта на 16,5% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Таким образом, октябрьский темп вырос на четыре процентных пункта по сравнению с пересмотренным сентябрьским показателем.

Поставки полупроводников

Поставки полупроводников в октябре подскочили почти на 50% в годовом выражении. CNBC связал ускорение общего экспорта с устойчивыми поставками чипов.

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