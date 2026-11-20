Экспорт солнечных элементов из Китая в октябре вырос на 21% в годовом выражении — до 1,55 млрд единиц. Это второй подряд месяц роста зарубежных поставок после четырех месяцев снижения с мая по август, сообщает OilPrice со ссылкой на Bloomberg и данные Главного таможенного управления Китая.

Восстановление после спада

Поставки китайских солнечных элементов за рубеж достигли самого низкого уровня в июле. Экспорт солнечных элементов и панелей начал сокращаться в мае после того, как Пекин отменил с 1 апреля 2026 года возмещение налога на добавленную стоимость для экспорта фотоэлектрической продукции.

Отмена льготы повысила экспортные расходы и сделала китайскую фотоэлектрическую продукцию дороже на международных рынках. Китай также планирует с 1 января 2027 года прекратить возмещение экспортного НДС для аккумуляторной продукции.

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Меры США и технологии

По данным издания, покупатели китайских солнечных элементов наращивают запасы перед вступлением в силу 4 декабря новых американских мер в отношении импорта поликремния для солнечной энергетики и его производных. В августе администрация президента Трампа объявила о минимальных импортных ценах на поликремний, солнечные элементы, пластины и модули, а также о 15-процентной пошлине.

Отдельно китайские власти рассматривают экспортный контроль или запрет на ряд технологий производства солнечной продукции. В прошлом месяце Пекин предложил торговую политику, которая может ограничить экспорт технологий для изготовления высокоэффективной солнечной продукции, включая перовскитные и тандемные элементы, поликремний, пластины и элементы из кристаллического кремния.

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