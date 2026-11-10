Экспорт легковых автомобилей из Китая вырос на 68,5% в октябре — ECNS

В Китае экспорт легковых автомобилей в октябре составил 928 тыс. единиц — на 68,5% больше в годовом выражении и на 1% больше по сравнению с сентябрём. Об этом сообщает ECNS со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей.

Экспорт автомобилей на новых источниках энергии

По данным ассоциации, экспорт легковых автомобилей на новых источниках энергии достиг 582 тыс. единиц. Это на 144,7% больше, чем в октябре предыдущего года, и на 3,9% больше по сравнению с сентябрём.

Автомобили на новых источниках энергии составили 62,8% общего объёма экспорта легковых автомобилей из Китая. Их доля увеличилась на 20 процентных пунктов в годовом выражении.

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Продажи на внутреннем рынке

В то же время розничные продажи легковых автомобилей на внутреннем рынке Китая в октябре составили 1,643 млн единиц. Показатель снизился на 27,1% в годовом выражении, но вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Розничные продажи легковых автомобилей на новых источниках энергии достигли 1,109 млн единиц: это на 13,7% меньше, чем годом ранее, но на 2,3% больше, чем в сентябре. Их доля в розничных продажах легковых автомобилей достигла рекордных 67,5% — на 10,5 процентного пункта больше в годовом выражении и на 0,5 процентного пункта больше, чем в сентябре.

Продажи автомобилей на топливе сократились на 45% в годовом выражении. Представитель ассоциации заявил, что высокие цены на нефть ускоряли переход на электромобили, а активный экспорт помогал автопроизводителям компенсировать спад внутренних розничных продаж.

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