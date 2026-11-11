Экспорт машиностроительной продукции Тайваня за первые 10 месяцев года превысил 1 трлн тайваньских долларов. В национальной валюте он достиг 1,003 трлн тайваньских долларов, что на 24,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Taipei Times со ссылкой на Тайваньскую ассоциацию машиностроительной промышленности.

В долларовом эквиваленте поставки машиностроительной продукции с января по октябрь составили 31,572 млрд долларов США — на 21,8% больше в годовом исчислении. В ассоциации предположили, что по итогам года объем экспорта может превысить рекорд 2022 года, когда он достиг 34,813 млрд долларов США.

Спрос на ИИ и полупроводники

Ассоциация ожидает дальнейшего роста отрасли в текущем квартале. Среди факторов она назвала высокий спрос, связанный с искусственным интеллектом и полупроводниками. Это поддерживает экспорт электронного оборудования, а также оборудования для инспекции и тестирования.

Только за октябрь экспорт машиностроительной продукции Тайваня составил 3,593 млрд долларов США, увеличившись на 35% по сравнению с октябрем прошлого года. Это был 21-й подряд месяц годового роста. Основной вклад обеспечили поставки электронного оборудования, компонентов для передачи мощности, а также инспекционного и испытательного оборудования.

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Риски для станкостроения

В то же время ассоциация отметила, что неблагоприятный курс тайваньского доллара по отношению к японской иене и южнокорейской воне продолжает оказывать давление на экспорт станков. В октябре их поставки выросли на 18,5% — до 167 млн долларов США, однако за 10 месяцев снизились на 0,2%, до 1,659 млрд долларов США.

Среди других факторов неопределенности ассоциация назвала международную геополитику и политику правительства США в отношении искусственного интеллекта. Она также указала, что более высокие затраты на землю и электроэнергию для строительства дата-центров, а также длительные процедуры согласования могут сделать американские компании более осторожными в капитальных расходах.

Крупнейшим покупателем тайваньской машиностроительной продукции за 10 месяцев были США — 8,292 млрд долларов США, или 26,3% общего экспорта. Китай занял второе место с 6,729 млрд долларов и долей 21,3%, а Сингапур — третье с 2,339 млрд долларов, или 7,4%.

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