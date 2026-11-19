Экспорт Южной Кореи с начала года превысил $1 трлн на фоне глобального бума инвестиций в чипы для искусственного интеллекта. Страна стала четвертой в мире, достигшей такого показателя, после Германии, США и Китая.

Новый экспортный рекорд

Отметка в $1 трлн была преодолена в четверг, 19 ноября, сообщило министерство торговли страны. Как сообщает Channel NewsAsia, годовой экспорт Южной Кореи в прошлом году достиг рекордных $709 млрд.

Четвертая по величине экономика Азии, где базируются крупные производители микросхем Samsung Electronics и SK Hynix, наращивает экспорт и инвестиции благодаря мировому спросу на технологии искусственного интеллекта.

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Планы правительства и внутренний спрос

Президент Ли Чжэ Мён заявил, что достижения в экспорте необходимо превратить в устойчивое развитие. По его словам, власти намерены укреплять конкурентоспособность ключевых отраслей и развивать новые направления роста, в частности ИИ и биотехнологии.

Администрация Ли планирует создать Фонд реагирования на будущее объемом 162,3 трлн вон, или $121,94 млрд. Избыточные налоговые поступления от бума в чиповой отрасли хотят направить на перспективные индустрии, молодежь, региональное развитие и образование.

В то же время внутренний спрос в стране остается слабым, а выгоды от экспортного роста еще не ощутили многие домохозяйства. На потребительские настроения влияют высокие процентные ставки, цены и значительная волатильность внутреннего фондового рынка. Министр финансов в прошлом месяце прогнозировал ускорение экономического роста в этом году до середины диапазона 3% после 1% в прошлом году.

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