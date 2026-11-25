В Южной Корее экспорт косметики, продуктов питания, одежды и культурных товаров с января по четверг, когда общий объем экспорта страны впервые превысил $1 трлн, достиг рекордных $28,65 млрд. Это на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и превышает прошлогодний годовой показатель в $27,02 млрд, сообщает Korea Herald со ссылкой на данные Таможенной службы Кореи.

Косметика составляет почти половину экспорта

Наибольшую долю в экспорте потребительских товаров составила косметическая продукция — $13,65 млрд. Ее поставки выросли на 34,6% в годовом исчислении и обеспечили 47,6% общего объема экспорта этой группы товаров. В 2025 году косметики экспортировали на $11,61 млрд, что составило 43% такого экспорта.

Поставки корейских продуктов питания за рубеж выросли на 9,3% — до $10,94 млрд. Росту способствовали продажи рамёна — корейской лапши быстрого приготовления — и морепродуктов.

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США обогнали Китай по закупкам

Экспорт модных товаров составил $3,13 млрд, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Поставки культурных товаров, в частности музыкальных альбомов и книг, выросли на 36,5% — до $920 млн.

Крупнейшим покупателем южнокорейских потребительских товаров стали США, импортировавшие их на $5,69 млрд. Китай закупил такой продукции на $5,1 млрд, а Япония — на $2,9 млрд. США впервые за 22 года обогнали Китай по объему закупок этой категории товаров у Южной Кореи.

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