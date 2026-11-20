Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен готовится объявить о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2027 года. Его команда созвала пресс-конференцию на 11:00 в парижском Доме Латинской Америки, сообщает France 24.

Позиция в отношении политических сил

Команда де Вильпена сообщила AFP, что он представит себя альтернативой трём политическим силам, которые, по её мнению, раскалывают Францию. Сам де Вильпен отнёс к ним ультраправое Национальное объединение, которое сейчас лидирует в опросах, левую Непокорённую Францию, занимающую второе место, и макронистский центр.

Бывший премьер обвинил эти силы в упадке Франции. Ожидается, что он также призовёт избирателей не считать президентские выборы 2027 года заранее предрешёнными и представит себя сторонником обновления.

Подготовка к выборам

Де Вильпен готовится к президентской кампании более двух лет. Он создал собственную партию «Гуманистическая Франция», выпустил книгу, усилил присутствие в социальных сетях и выступал в различных городах страны.

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В то же время его участие в выборах ещё не гарантировано. Для регистрации кандидат во Франции должен собрать не менее 500 подписей мэров. Команда де Вильпена утверждает, что уже получила обещания поддержки от 300 мэров. Отсутствие таких подписей помешало ему баллотироваться на президентских выборах в 2012 году.

Опыт и поддержка

Де Вильпен был министром иностранных дел при президенте Жаке Шираке, когда Франция последовательно выступала против вторжения в Ирак под руководством США в 2003 году. Он работает в политике с 1980-х годов как один из главных стратегов Ширака, однако никогда не избирался на выборные должности.

Его оценки международных дел и выступления против военной кампании Израиля в секторе Газа привлекли внимание более молодых и левых избирателей. Однако нынешние опросы оценивают его поддержку в диапазоне от 1% до 3%.

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